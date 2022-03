Schneller surfen auf dem Lande

Werther

Spätestens im nächsten Winter werden die Haushalte in den Wertheraner Außenbereichen schneller im Internet surfen können als die Menschen in der Innenstadt. In der kommenden Woche sollen die Arbeiten zum Ausbau des Glasfasernetzes beginnen, um in den sogenannten „weißen Flecken“, also Bereichen mit einer Versorgung langsamer als 30 Mbit pro Sekunde, schnelle Verbindungen ins Netz zu schaffen.

Von Klaus-Peter Schillig