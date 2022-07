Schnellladesäulen sind Mangelware

Wer im Kreis Paderborn sein Elektroauto aufladen will, kann dies inzwischen an mehr als 120 Ladestationen. Bei den meisten müssen die Nutzer aber viel Zeit mitbringen: Der überwiegende Teil (92) ist nämlich eine sogenannte AC-Ladestation – unter E-Mobilisten auch als „Schnarchlader“ verspottet.

Die leistungsfähigste Schnellladesäule befindet sich an der Shell Station am Grünen Weg in Paderborn und schafft bis zu 300 Kilowatt.

Diese Säulen sehen eher unspektakulär aus und sind daran erkennbar, dass der E-Autofahrer sein Ladekabel selbst mitbringen muss.

Die lange Ladedauer liegt vor allem an der Stromart: Diese Säulen geben Wechselstrom ab (wie aus der heimischen Steckdose), der vom Auto in Gleichstrom umgewandelt werden muss. Je leistungsfähiger der Umwandler eines Autos ist, desto schneller kann das E-Mobil an solchen Ladestationen laden.

Der Renault ZOE – das in Deutschland meistverkauftes Elektroauto – schafft mit 22 Kilowatt einen Spitzenwert bei der Ladeleistung und ist in gut zwei Stunden vollgeladen. Die meisten Autos laden wie der Peugeot e-2008 nur mit elf Kilowatt und benötigen fünf Stunden. Der Opel Corsa E etwa lädt nur mit einer Leistung von 7,4 Kilowatt und braucht fast sieben Stunden.

Für Urlaubsfahrten im Elektroauto ist das zu lang. Zum echten Schnellladen sind Gleichstrom-Ladestationen nötig – die Fachwelt spricht von DC-Ladern. Davon gibt es im Kreisgebiet insgesamt 19. Weitere befinden sich knapp hinter der Kreisgrenze an der A 44 an der Ausfahrt Geseke und am Biggenkopf Diemelstadt. Teslafahrer haben ebenfalls Zugriff auf zwölf Supercharger am Hotel Vivendi in Paderborn.

Zukünftig könnten aber auch Autos fremder Hersteller an den Tesla-Schnellladesäulen aufgeladen werden. Ein entsprechender Feldversuch von Tesla ist im Juni angelaufen. Erkennbar sind die DC-Ladesäulen am Ladekabel, das fest an der Station angebracht ist. Fahrzeuge, die dort laden wollen, benötigen einen CCS- oder Chademo-Anschluss, der nicht in jedem Elektroauto serienmäßig verbaut ist. Die leistungsfähigste Schnellladesäule befindet sich an der Shell Station am Grünen Weg in Paderborn und schafft bis zu 300 Kilowatt. Mitbewerber Aral baut eine ebenso starke Säule gerade am Autohof Paderborn-Mönkeloh.

Der Porsche Taycan kann hier seinen Akku in 22 Minuten für 370 Kilometer füllen. Um hohe Ladeleistungen in die Fahrzeuge zu bringen, ist teilweise eine Kühlung nötig. Grundsätzlich sind DC-Säulen teurer in Bau und Unterhaltung als die „normalen Ladestationen“. Das Laden ist entsprechend teurer – manchmal sogar extrem teuer: 86 Cent pro Kilowattstunde verlangt etwa die Avia Tankstelle am Frankfurter Weg in Paderborn fürs Schnellladen. Damit kostet der Kraftstoff für einen Renault ZOE auf 100 Kilometern 18 Euro und ist etwa genauso teuer wie das Benzin für einen vergleichbaren Kleinwagen. An dieser Säule geht das Laden aber auch deutlich günstiger: Der genannte Preis gilt nur fürs Spontan-Laden und Bezahlen mit EC- oder Kreditkarte direkt an der Säule, was die ungünstigste Lösung ist. Wer regelmäßig Elektroauto fährt, sollte einen Ladevertrag abschließen. Damit entscheidet nicht mehr die Ladesäule über den Kilowattstunden-Preis, sondern der Anbieter, dessen Karte zur Legitimation an die Säule gehalten wird oder die verwendete Ladeapp.

An der genannten AVIA-Tankstelle funktionieren die Ladekarten vieler großer Anbieter. Mit der Karte des Energiekonzerns ENBW kostet die Kilowattstunde 55 Cent, im Vielladertarif des Anbieters 49 Cent. Maingau Energie verlangt 59 Cent und mit der Ladeapp Plugsurfing werden 64 Cent abgerechnet. Die heimische Westfalen-Weser Energie ist zwar Betreiber zahlreicher Ladesäulen im Kreis Paderborn, bietet aber selbst noch keine Ladekarten an – was sich jedoch ändern wird. Wer dort spontan sein Auto lädt, zahlt aktuell pro Kilowattstunde 42 Cent. Mit diversen Ladekarten sind es nur 30 Cent.