Schnellschüsse sind selten die richtige Wahl

Vor kurzem gab es die Halbjahreszeugnisse – für manch einen Schüler war es das letzte vor dem Schulabschluss. Und doch fehlen manchmal noch die Perspektiven, wie es nach der Schule weitergehen soll. Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit in Paderborn ist deshalb an den Schulen tätig – aber auch darüber hinaus.

„Viele junge Menschen im letzten Schuljahrgang geraten zunehmend unter Druck. Sie wissen nicht, wie es nach der Schule weitergehen soll, aber die Zeit läuft ihnen davon. Schnellschuss-Entscheidungen sind aber genau dann nicht das Richtige“, sagt Melissa Jostameling, Berufsberaterin der Agentur für Arbeit Paderborn. Doch ist die Schule vorbei, bricht eine wichtige Brücke zum Übergang in den Beruf weg. Deshalb ist es der Beraterin wichtig zu betonen: „Die Berufsberatung endet nicht mit dem Schulabschluss. Auch darüber hinaus bieten wir – digital, telefonisch oder in der Agentur – Beratung an. Und zwar bis wir für jeden eine gute Lösung gefunden haben.“

Täglich können junge Menschen sich ohne Anmeldung über Berufe, Studium oder Ausbildungsplatzangebote informieren – die Berater stehen sofort zur Verfügung. „Auch direkte praktische Orientierung, sei es durch klassische Praktika, aber auch durch Freiwilligendienste oder Jobben sind eine vielversprechende Möglichkeit“, so Melissa Jostameling.

Neben der Beratung findet man an der Bahnhofstraße 26 auch das Berufsinformationszentrum (BiZ). Hier finden regelmäßig Berufsorientierungsveranstaltungen statt, und auch ein Termin zum Bewerbungsmappencheck ist möglich. Aber auch Eigenrecherche über verschiedene Ausbildungsberufe ist hier möglich – zum Beispiel über Virtual-Reality-Brillen (VR-Brillen). Diese werden eingesetzt, um in 360 Grad möglichst realitätsnah das Arbeitsumfeld von verschiedenen Ausbildungsberufen darzustellen.

„Mit unseren erweiterten Angeboten möchten wir junge Menschen animieren, zusammen mit uns den individuellen Weg in Ausbildung oder Studium zu finden. Gemeinsam lässt sich der Dschungel der Informationsquellen besser durchforsten, damit jeder sein Berufsziel entwickeln kann“ so Melissa Jostameling.

Sie und ihre Kollegen in der Berufsberatung sind montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 15.30 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8 Uhr bis 12:30 Uhr für die Jugendlichen sofort und ohne Termin ansprechbar. Dazu einfach am Empfang im Foyer der Agentur nach der Berufsberatung fragen (Zutritt zum Gebäude: 2G).

Wer lieber mit Termin die Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchte kann das unter Tel. 0800/4555500 oder E-Mail an Paderborn.Berufsberatung@arbeitsagentur.de vereinbaren.