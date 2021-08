Schnellste im Abschreiben

Die meisten kennen sie als Holter „Curry-Queen“, die an jedem Freitag auf dem Wochenmarkt am Holter Kirchplatz ihre Currywurst im Glas oder selbst gemachte Marmeladen und Pestos verkauft. Doch Barbara Jürgens hat auch einen „richtigen“ Job – und ist damit bereits seit drei Jahrzehnten selbstständig.

Büro „Schwarz auf Weiss“ von Barbara Jürgens in Schloß Holte-Stukenbrock besteht an diesem Freitag seit 30 Jahren

Barbara Jürgens mit einigen Publikationen, in denen Texte stehen, deren Übersetzung sie in Auftrag gegeben hat. Ihr Schreibbüro „Schwarz auf Weiß“ besteht seit nunmehr 30 Jahren.

Genau an diesem Freitag feiert ihr Schreibbüro „Schwarz auf Weiß“ 30-jähriges Bestehen. Auf dem Tisch an der Sender Straße 43, in ihr Elternhaus ist Barbara Jürgens bereits vor 36 Jahren zurückgekehrt, stapeln sich Hochglanz-Zeitschriften und Bücher. Schlägt man die Seite mit dem Impressum auf, ist dort ihr Name zu finden. Denn Barbara Jürgens hat die Übersetzungen dieser Bücher von ihren „Native Speakern“ durchführen lassen – Personen, die eine Sprache als Muttersprache sprechen.