Schnelltest schon früh morgens möglich

„Meine gut eingearbeiteten Mitarbeiterinnen stehen die meiste Zeit ja am geöffneten Fenster, da haben sie direkt unterhalb eine gasbetriebene Heizung,” berichtet Severiyos Cati, der junge Betreiber mehrerer Teststellen im Altkreis. Der Standort in Werther ergänzt die bestehenden Teststellen an der Engerstraße 12 vom DRK und des Sanitätshauses San-Medic an der Engerstraße 41.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

+ 10 € Gutschein gewinnen