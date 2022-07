Schnupper- und Infotage bei der Kreisverwaltung Paderborn

Am 9. und 19. August stehen die Türen an der Aldegreverstraße offen

Den Kreis Paderborn als Arbeitgeber kennenlernen können Interessierte am 9. und 19. August im Paderborner Kreishaus, Aldegreverstraße 10-14 in Paderborn

„Denn dann öffnet die Kreisverwaltung Paderborn in der Aldegreverstraße ihre Türen, um Interessierten die Arbeit der Verwaltung in all ihren Facetten vorzustellen“, lädt Carolin Sake, Ausbildungsleiterin des Kreises Paderborn, junge Menschen ein, sich ihr eigenes Bild zu machen.

Los geht der Schnuppertag um 8.30 Uhr im Großen Sitzungssaal des Kreishauses. Dort erfahren die Gäste, was die Kreisverwaltung genau zu bieten hat. Neben den typischen Verwaltungsberufen sind da zum Beispiel die Veterinäre vom Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen, die Straßenwärter vom Kreisstraßenbauamt oder die Hygienekontrolleure vom Gesundheitsamt unverzichtbar.

Nach einem Überblick mit anschließender Stärkung geht es für die jungen Gäste rein ins Geschehen. In Kleingruppen besuchen sie das jeweilige Wunschamt und erhalten einen Einblick in die täglichen Arbeitsabläufe. Nach der rund zweistündigen Entdeckungstour durch die Verwaltung bleibt bei einer abschließenden Feedbackrunde ausreichend Gelegenheit, die Fragen zu klären, die noch offengeblieben sind.

„Jeden Tag setzen unsere Mitarbeitenden alles daran, dem Motto unserer Verwaltung gerecht zu werden und „nah bei den Menschen“ zu sein“, betont Landrat und Behördenleiter Christoph Rüther. Stolz ist er auf sein Team mit rund 1300 Mitarbeitenden. Doch biete die Verwaltung weitaus mehr – unter anderem auch Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, flexible Arbeitszeiten, Kinderbetreuungsmöglichkeiten oder ein kulinarisches Angebot in einer neu gestalteten Kantine.

„In der Kreisverwaltung arbeitet ein tolles, harmonisches Team, in dem man sich einfach schnell wohlfühlen kann“, macht Jan Rudnick als Mitarbeiter im Strategischen Personalmanagement jungen Menschen Lust, einmal hinein zu schnuppern. Um eine Anmeldung zum Schnuppertag am 9. August wird gebeten unter www.kreis-paderborn.de/ausbildung.

Alle Interessierten, die weiter in die Thematik eintauchen möchten, sind auch am Freitag, 19. August, ab 14.30 Uhr zum Infonachmittag in das Kreishaus eingeladen. Dort dreht sich dann alles um die Ausbildung oder das angestrebte duale Studium. Angesprochen sind neben Schüler und Studenten auch Eltern und Familien. 120 Nachwuchskräfte gehören derzeit zum Kollegenkreis der Verwaltung. An Infoständen stehen einige von ihnen am Tag für jedermann Rede und Antwort. Darüber hinaus wird es Einblicke in Probevorlesung geben. Auf der Agenda stehen unter anderem die Fächer Informatik, Ordnungsrecht oder Verwaltungsmanagement. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.