Schnupperangebot für künftige Händler

Open-Shop-Tag am 5. September von 13 bis 18 Uhr in der Herforder Innenstadt

Herford

„Open Shop – Wir öffnen die Leerstände“, heißt es am kommenden Sonntag, 5. September, in der Herforder Innenstadt. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr können an verschiedenen Stellen leerstehende Ladenlokale besichtigt werden.