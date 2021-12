Schnupperstunde im Studio hilft Azubis

Medischulen sind auf Praxisanteile in der Ausbildung von Physiotherapeuten angewiesen – erschwerte Bedingungen in der Pandemie

Kreis Höxter

Sie sorgen schon seit mehr als 35 Jahren für den beruflichen Nachwuchs in der Physiotherapie und Ergotherapie – die gemeinnützigen Medischulen in Höxter. Vor allem die enge Verzahnung von Theorie und Praxis zeichnet die anspruchsvolle Ausbildung seit Jahren aus. Und genau darin liegt zur Zeit die große Herausforderung in der nicht enden wollenden Corona-Pandemie.

Von Harald Iding