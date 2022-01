Schnurgerade Corveyer Allee adelt Höxter

Der aus Höxter stammende Architekturhistoriker und Sachbuchautor Elmar Arnhold (der erfolgreiche blaue Corvey-Architekturführer ist auch sein Werk) hat über „Sichtachsen in Deutschland“ zusammen mit dem bekannten Luftbildfotografen Hajo Dietz ein Buch herausgegeben, in dem die Corveyer Allee als Beispiel das Weserbergland repräsentiert. Mehr als 300 Jahre alt ist diese repräsentativ ausgebaute Verbindung zwischen Höxter und Corvey, die Elmar Arnhold (57) in dem neuen Buch neben mehr als 50 prominenten Achsen wie der Königsallee Düsseldorf, die Straße des 17. Juni in Berlin, den Bergpark Kassel, dem Residenzschloss Arolsen oder dem Großen Garten in Hannover-Herrenhausen einreiht.

