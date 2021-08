Schockanrufer blitzen diesmal ab

Sieben Delikte in Bad Wünnenberg und Büren angezeigt

Bad Wünnenberg/Büren

„Ihre Tochter hat einen Unfall verursacht, bei dem eine Mutter und deren Kind getötet wurden“ – so meldeten sich am Dienstag erneut Betrüger am Telefon. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und verlangten 50.000 Euro Kaution für die Freilassung der Tochter, des Sohns oder Enkels. Das hat die Polizei jetzt mitgeteilt.