Schoko-Brunnen und Weindorf

Im vergangenen Jahr konnte coronabedingt keine Markthallen-Feier zum ersten „Geburtstag“ nach der Neueröffnung am 31. August 2019 stattfinden. Dieses Jahr aber können sich alle Markthallengäste ab Dienstag bis zum 5. September auf corona-konforme Aktionen anlässlich des zweijährigen Bestehens der Markthalle freuen.

Bereits zwei Jahre ist es her, dass die grundsanierte Markthalle eröffnete. Das wird in den nächsten Tagen gefeiert.

Zum Programm gehören Aktionen wie eine Teilnahme an einer kostenfreien Markthallen-Führung, aber auch Gewinne beim Glücksrad-Drehen wie beispielsweise eine Käseplatte der Bio-Zeit oder Stadtführungsgutscheine aus der Tourist-Information.

Kinder können bei einer „Lecker-Schmecker-Aktion“ ihre Geschmacksnerven auf die Probe stellen, indem sie mit verbundenen Augen verschiedene Obst- und Gemüsesorten vom sizilianischen Marktstand „Orto“ erraten. Bei der Markthallen-Rallye können zudem auf eigene Faust Rätsel gelöst werden. Weitere Kinderaktionen gibt es in der Tourist-Information.

Die Markthallen-Händler halten in der Aktionswoche besondere Angebote und kulinarische Leckereien für ihre Gäste bereit. Das Angebot erstreckt sich von Gemüsetaschen und Burger bis hin zu Küchlein und Waffeln. Als Höhepunkt bietet die heimische Schokoladenmanufaktur Weinrich einen Schoko-Brunnen an, an dem Schokoladen-Spieße mit Obst vom Obsthof Otte verköstigt werden können.

Außerdem gastiert im Rahmen der „Hoeker-Fest Häppchen“ das vom Gänsemarkt bekannte Weindorf vom kommenden Freitag bis einschließlich Sonntag auf dem Rathausplatz. Eine detaillierte Programmübersicht findet sich hier.