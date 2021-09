„Scholz legt die Axt an die Wurzeln der EU“

Im Sommerinterview mit dem WESTFALEN-BLATT hat der 53-Jährige über den Wahlkampf, die Regierungsoptionen und die Gefahren von Rot-Grün-Rot – auch für Europa – gesprochen.

Die Union warnt vor ei­nem Linksruck in Deutschland. Wäre eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP eine linke Regierung, oder gälte das nur für Rot-Grün plus Linke?

Ralph Brinkhaus: Ich habe großen Respekt vor der FDP und würde auch gerne mit der FDP zusammenarbeiten. Aber Fakt ist, dass die FDP in einer Ampelkoalition weder auf dem Fahrer- noch auf dem Beifahrersitz Platz hätte, sondern maximal auf der Rückbank Platz nehmen dürfte. Das muss jeder wissen.

Erwartet wird eine schwierige und langwierige Regierungsbildung. Kann es bis Weihnachten dauern?

Brinkhaus: Wenn es am Ende nur zu einer Koalition aus drei Fraktionen reichen sollte, ist das definitiv nicht auszuschließen.

Man hört aus Berlin schon erste Stimmen, die von schnellen Neuwahlen Ende März sprechen. Hören Sie diese Stimmen auch?

Brinkhaus: Nein. Das halte ich auch für respektlos gegenüber den Wählerinnen und Wählern. Wir werden mit dem Ergebnis arbeiten, das wir bekommen.

Sie wollen Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag bleiben. Muss Armin Laschet Bundeskanzler werden, damit das gelingt?

Brinkhaus: Die Priorität hat jetzt erstmal ein gutes Ergebnis am Sonntag. Alles Weitere wird sich am Montag und Dienstag fügen.

Die meisten Medien machen den Klimaschutz im Wahlkampf zum Thema Nummer eins. Wie Studien jüngst gezeigt haben, hat die große Mehrheit der Bevölkerung andere Sorgen. Was spüren Sie im Wahlkampf? Was ist den Leuten besonders wichtig?

Brinkhaus: Natürlich ist der Klimaschutz ein wichtiges Thema, aber eben nicht das einzige Thema. Es gibt viele Alltagsfragen, die die große leise Mitte der Gesellschaft bewegen. Da geht es auch nicht ums Gendern, sondern um die Zukunft, Arbeitsplätze, um Rente und Pflege und bei uns in OWL natürlich auch um die Zukunft des ländlichen Raums und der Landwirtschaft. Insofern wundert mich die ein oder andere Diskussion in Berlin und den Medien sehr.

Europa-, Außen- und Sicherheitspolitik kommen im Wahlkampf kaum vor – bis auf die Frage, ob wir möglichst viele Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen sollen. Ist das eine typisch deutsche Nabelschau? Blenden wir aus, wie wichtig diese Bundestagswahl für Europa und unsere EU-Partner ist?

Brinkhaus: Es ist fatal, dass diese Themen im Wahlkampf eine so untergeordnete Rolle spielen. Denn außen- und sicherheitspolitische Fragen werden in den nächsten Jahren auch für unser Leben in Deutschland massiv an Bedeutung gewinnen. Und in diesem Bereich ist es ein riesiger Un­terschied, ob wir eine Bundesregierung unter Armin Laschet oder Olaf Scholz bekommen. Wenn wir eine linke Regierung bekommen – egal, ob die Linke dabei ist oder nicht – dann werden Themen wie die transatlantischen Beziehungen, unsere Position zu China und unsere komplette Sicherheitspolitik mit der Bundeswehr in Frage gestellt. Wir sind ein wichtiger Eckpfeiler des Nato-Bündnisses und der gesamten europäischen Sicherheitsarchitektur. Mir macht es wirklich Angst, wenn Auslandseinsätze der Bundeswehr – egal ob Nato- oder Blauhelm-Missionen – zukünftig auf Grünen-Parteitagen oder von der Basis der Linken entschieden werden.

Und auf europäischer Ebene?

Brinkhaus: Jeder, aber auch wirklich jeder muss sich darüber klar sein, dass Olaf Scholz als Bundeskanzler alles dafür tun wird, die europäische Vergemeinschaftung der Schulden einzuführen. Das hat er offen angekündigt. Und dann zahlen wir, wenn es dumm läuft, für Rentensysteme in Italien und Spanien. Und Scholz setzt mit der europäischen Arbeitslosenversicherung sogar noch einen drauf. Wenn in Portugal eine falsche arbeitsmarktpolitische Entscheidung getroffen wird, dann kommt das am Ende bei uns auf den Deckel. Und das wird Europa spalten. Denn betroffen davon ist nicht nur Deutschland, sondern auch die Niederlande, Österreich und die skandinavischen Länder. Was er vorhat, legt die Axt an die Wurzeln der Europäischen Union.

Die Grünen tun so, als könnte Deutschland mit radikalem Klimaschutz in nationalen Grenzen die Welt retten. Wie ist da der Kurs der Union?

Brinkhaus: Wir müssen hier in Deutschland konsequent gegen den Klimawandel kämpfen, egal ob andere mitmachen oder nicht, das ist für mich auch eine ethische Frage. Den Klimawandel auf der ganzen Welt werden wir aber nicht durch eine Verzichts- und Einschränkungspolitik stoppen, weil die Menschen in den Schwellenländern dabei nicht mitmachen. Deswegen setzen wir auf technologische Lösungen, und da haben wir als Ingenieursland und Ostwestfalen-Lippe als Ingenieursregion einiges zu bieten. Unser Ansatz ist eine klare Zielvorgabe dafür, wie viel CO2 wir verbrauchen wollen, und eine Technologieoffenheit bei den Lösungen. Die Grünen und die SPD glauben an den Staat und meinen, dass er alle Lösungen vorgeben muss. Wir dagegen glauben mehr an die Menschen und ihre Kreativität.

Im Februar haben Sie eine „Revolution“ des Staatswesens gefordert, weil die bürokratischen Abläufe in der Corona-Pandemie nicht funktioniert haben. Zu Corona sind die Behördenfehler bei der Hochwasser-Katastrophe gekommen, und auch den Abzug aus Afghanistan hat die Bürokratie behindert. Müssen Sie sich bestätigt fühlen?

Brinkhaus: Wir sind besser durch die Pandemie gekommen als viele andere Länder, und trotzdem ist richtig, dass vieles in der Pandemie und auch bei den beiden anderen Themen anders hätte laufen müssen. Nicht nur deswegen sind die Modernisierungsvorschläge unserer Fraktion auch ein ganz wichtiger Teil unseres Wahlprogrammes geworden. In dieser Konsequenz haben wir da sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen Parteien. Am Ende hat diese „Revolution“, wie ich es einmal nannte, mehr Potenzial, unsere Republik grundlegend zu verändern und zukunftsfest zu machen, als viele Sozial- und Steuerversprechen, die dann aus Geldmangel irgendwann nicht mehr eingehalten werden können.

Warum ist die Rente kein großes Wahlkampfthema, außer auf den Olaf-Scholz-Plakaten?

Brinkhaus: Dass Olaf Scholz im Wahlkampf praktisch eine ewige Rentengarantie verspricht, halte ich für gefährlich. Wenn ich Schülerinnen und Schüler besuche, dann sage ich immer, dass ihre Rente nicht davon abhängt, was Olaf Scholz heute verspricht, sondern davon, was wir in diesem Land in 30, 40 Jahren volkswirtschaftlich erarbeiten. Denn das ist die Grundvoraussetzung für eine gute Rente.

Was stört Sie noch am Wahlkampf?

Brinkhaus: Über die Frage, wie wir dieses Land wirtschaftlich zukunftsfest machen, redet keiner. In diesem gesamten Wahlkampf ist nicht einmal darüber gesprochen worden, dass das ganze Geld, das SPD, Grüne und Linke verteilen wollen, erst einmal irgendwie verdient werden muss. Es wird als gegeben hingenommen, dass die Wirtschaft läuft, dass wir gutes Geld verdienen, dass wir auch gegenüber China und anderen Ländern wettbewerbsfähig bleiben. Ich finde diese reine Verteilungs- und Ausgabendiskussion gefährlich. Wir wiegen uns da in einer Scheinsicherheit.

Und deswegen soll die Union den Kanzler stellen?

Brinkhaus: Genau. Und weil wir einen Kanzler wollen, der sich nicht wegduckt. Olaf Scholz hat sich bei den schwierigen Corona-Fragen hinter der Kanzlerin versteckt. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass er bei den Problemen in seinem Verantwortungsbereich wie Wirecard, Cum-Ex und Geldwäsche gestanden ist. Sich seiner Verantwortung zu stellen, das ist aber das, was die Menschen von einem Bundeskanzler zu Recht und zuerst erwarten dürfen.