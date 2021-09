Schon 28.000 Euro für Flutopfer gespendet

Mitglieder des Vereins Sternchenmarkt Brockhagen e.V. und der Landjugend Brockhagen-Kölkebeck haben durch ihr gemeinnütziges Engagement schon 28.000 Euro an Spenden zugunsten der Flutopfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gesammelt. Zu den Initiatoren gehören (hintere Reihe, von links) Klaus Reckmeyer, Lars Steinmeier, Timm Uhlemeyer sowie (vorne, von links) Torsten Goldbecker (vorne), Brigitte Gressel und Heike Böhm.

Hatten Privatleute und Firmen allein bis Ende August schon 19.000 Euro gespendet, so stockte der Verein den Betrag um weitere 2000 Euro aus der Vereinskasse auf. „Danach sind bis heute weitere etwa 7000 Euro gespendet worden“, freut sich Vorstandsmitglied Klaus Reckmeyer über die riesige Hilfsbereitschaft. „Dafür sagen wir allen ausdrücklich ein ganz großes Danke!“

Und es darf gerne weiter auf das Spendenkonto überwiesen werden, jeder Euro hilft: Brockhagener Sternchenmarkt, IBAN DE04 4805 1580 0009 5258 25 bei der Kreissparkasse Halle, Stichwort: Flutopferhilfe. „Alles, was noch bis zum 4. Oktober auf dem Vereinskonto eintrifft, wird ebenfalls an die Menschen in der Gemeinde Arloff-Kirspenich, in der Ortsgemeinde Schuld und in der Gemeinde Swisttal-Odendorf eins zu eins weitergeleitet“, betont Klaus Reckmeyer.

Er ist noch immer geschockt und beeindruckt gleichermaßen – von den immensen Zerstörungen einerseits und der tatkräftigen Hilfe so vieler Menschen andererseits. „Uns ist wichtig, den Kontakt zu den Menschen in dieser Region weiter zu pflegen. Denn der Wiederaufbau und die Hilfe dort werden noch lange andauern“, sagt Reckmeyer.