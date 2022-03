Schon in falsche Farben gekleidet auf die Straße zu gehen, ist gefährlich

Altkreis Halle

„Ich muss gestehen, dass mir diese Veranstaltung heute sehr, sehr schwer fällt. Während wir reden, passiert nicht weit weg von uns ein grauenhafter Krieg. Dieser Krieg berührt das Schicksal der Ukraine, aber auch das von Belarus“. Damit leitet Alice Bota, Autorin und Leiterin des Moskauer Büros der ZEIT, den Gesprächsabend mit der belarussischen Journalistin Ljubow Kaspjarowitsch ein. Die Online-Veranstaltung „Die Revolution hat ein weibliches Gesicht“, die an Volkshochschulen bundesweit stattfand, bot auch die VHS Ravensberg im Altkreis Halle in ihrem Programm an.

Von Christina Geis