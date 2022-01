Schon mittags ist fast alles geschafft

Mit Überraschungseffekt: So lief die Fällung von etwa 300 Bäumen im Storck-Wald - mit Video

Halle

Es ist gegen 7 Uhr am Morgen, als sich am hinteren Ende der Straße Klingenhagen zahlreiche Mannschaftswagen der Polizei aufreihen. Etwa 180 Polizeikräfte der Einsatzhundertschaften aus Bielefeld und Münster marschieren noch im Dunkeln in den Steinhausener Weg hinein, der durch gleichnamigen Wald führt.

Von Stefan Küppers