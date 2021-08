Schon wieder ein Geldautomat gesprengt

Erneut haben sich Diebe mit einer Sprengladung an einem Geldautomaten zu schaffen gemacht: Diesmal traf es ein Gerät, das auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Löhne aufgestellt war.

Wie die Polizei mitteilt, hatten in der Nacht zu Dienstag mehrere Anwohner rund um die Werster Straße und Berthold-Brecht-Straße laute Knallgeräusche gehört, die offensichtlich von einer Detonation stammten. Sie riefen umgehend die Polizei.

Auf der Werster Straße sowie einem angrenzenden Parkplatz lagen Trümmer. Sie gehörten zur Außenverkleidung eines Geldautomaten, der auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in einem eigens dafür angefertigten Gehäuse (Cube) gestanden hatte. Unbekannte haben ihn gesprengt.

Durch die massive Wucht der Sprengung sind mehrere Häuser in der Umgebung ebenfalls stark beschädigt worden. Unter anderem zerbrachen Fensterscheiben und Türgläser. Die Anwohner, die nach der Explosion ihre Häuser verließen, um nach dem Rechten zu sehen, sahen einen dunklen PKW, der schnell den Parkplatz verließ und der in Richtung Lübbecker Straße fuhr. Es soll sich mutmaßlich um einen BMW gehandelt haben.

Die Fahndung nach diesem Fahrzeug erbrachte bisher keine Ergebnisse. Die Polizei bittet daher weitere Zeugen, sich unter 05221/8880 zu melden, wenn sie Angaben zu diesem Fahrzeug oder den möglichen Tätern machen können. Die genaue Schadenssumme an den umliegenden Häusern, die Höhe des entwendeten Bargeldes und benutzte Sprengmittel sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei schätzt die Höhe des entstandenen Sachschadens am Geldautomaten und dem Gehäuse auf rund 120.000 Euro.

Ähnliche Taten gab es in jüngster Zeit häufiger in der Region: Im Juni wurden unter anderem Geldautomaten in einer Bünder Postbankfiliale, in Bad Oeynhausen und im Kreis Gütersloh gesprengt.