Schon wieder eine illegale Müllkippe

Löhne

In Löhne ist unweit der A 30 erneut eine große Menge Müll illegal entsorgt worden. Während die neue Ablagerung in Obernbeck noch in dieser Woche von den Stadtwerken abtransportiert werden soll, bereitet die Beseitigung der zwei illegal entsorgten Container Altholz in Mennighüffen Probleme.

Von Louis Ruthe