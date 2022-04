„Schöne Ideen zu Frühling und Sommer“

Bielefeld

Kleine handwerkliche Dinge und auch essbare Produkte, die das Leben schöner machen, gibt es alljährlich beim Frühjahrsmarkt im Bauernhausmuseum Bielefeld. Am Wochenende 7./8. Mai findet er zum dritten Mal über zwei Tage statt. Geöffnet ist am Samstag von 13 bis 19 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr

Von Markus Poch