Schöne Überraschung zum Einzug

Hier kommt eine Garderobe in den Eingangsbereich, dort das Gäste-WC mit Dusche, da vorne das großzügige Wohn-Esszimmer mit großen Schiebetüren zur Terrasse und einem tollen Blick in die Natur. Dennis Manegold und Lilia Schill erfüllen sich gemeinsam mit Söhnchen Thilo (bald vier Jahre jung) ihren Traum vom Eigenheim.

„Daumen hoch“ für das Eigenheim in Vinsebeck. Anfang nächsten Jahres wollen Lilia Schill, Dennis Manegold und Söhnchen Thilo von Paderborn zurück aufs Land ziehen.

Die kleine Familie wohnt in Paderborn wo Lilia auch arbeitet und es Dennis nicht weit zu seinem Job in Bielefeld hat. Doch das wird bald anders. Das geräumige Wohnhaus mit reichlich Platz im Grünen entsteht nämlich gerade in Vinsebeck.