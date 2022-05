„Schotter“ für den Rückbau privater Schottergärten

Schloß Holte-Stukenbrock strebt im Energy Award Gold an – Radservicestationen am Bahnhof und Jägergrund

Schloß Holte-Stukenbrock

Mit dem Antrag, Schottergärten in der Stadt zu verbieten, waren Bündnis 90/Die Grünen gescheitert. Ein von ihnen beantragtes Förderprogramm für den Rückbau von Schottergärten ist allerdings im Umweltausschuss am Dienstag einstimmig bei zwei Enthaltungen der SPD angenommen worden. Demnächst gibt‘s also „Schotter“, wenn man den Schotter beseitigt.

Von Monika Schönfeld