Schrauben an der Zukunft

„Der Hive“ nimmt im ehemaligen Autohaus Jäcker in Bad Oeynhausen-Rehme seine Arbeit auf

Bad Oeynhausen

Viele Monate hatten Sonja O‘Reilly und ihr Team der Eröffnung ihres Herzensprojekts „Der Hive – Zukunftswerkstatt“ in den Räumen des ehemaligen Autohauses Jäcker in Rehme entgegengefiebert. Der offizielle Startschuss fiel am Sonntag bei einem Tag der offenen Tür.

Von Malte Samtenschnieder