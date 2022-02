Schreckschusspistole abgefeuert

Diese Nacht wird Autohändler Frank Powilleit so schnell nicht vergessen. Der 52-Jährige bemerkt am Mittwochmorgen gegen 4.20 Uhr einen Einbrecher in seinen Büroräumen. Doch mit der entschiedenen Reaktion des Verkäufers wird der Einbrecher wohl nicht gerechnet haben.

Es ist noch ruhig in der Stadt. Hier fährt ein Zeitungsbote durch die Straßen, an anderer Stelle macht die Kehrmaschine etwas Radau. Frank Powilleit liegt in einem Nebenzimmer seiner Büroräumlichkeiten an der Herforder Straße und schläft. Seine eigenen vier Wände werden zurzeit saniert. Noch ahnt der 52-Jährige nicht, dass ihn gleich eine Begegnung viel abverlangen wird.