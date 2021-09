Schritt für Schritt mehr Gesundheit

Gehtreffs in Halle sollen Senioren in Bewegung bringen, das soziale Miteinander fördern und schließlich der Gesundheit der Beteiligten gut tun.

Gehtreff-Initiative stößt auf reges Interesse – Weitere Schulung an diesem Donnerstag geplant

Wollen in Bokel und anderen Ortsteilen sogenannte Geh-Treffs etablieren: (von links) Nicole Schmeichel (Ehrenamtsbörse), Joachim Boidol (Heimatverein Bokel-Tatenhausen) und Margret Eberl (Kreissportbund Gütersloh).

Unter dem Motto „Raus aus der Stube, rein in den Ort! Schritt für Schritt zu mehr Gesundheit im Alter“ hatten die Haller Ehrenamtsbörse, die TSG Kölkebeck-Bokel und der Bokeler Heimatverein kürzlich zu einem interessanten Info-Abend eingeladen. Ziel aller Beteiligten ist es, mit Geh-Treffs in der Stadt Halle sowie den Ortsteilen neue Begegnungs- und Bewegungsmöglichkeiten für all jene zu schaffen, die mit Joggen, Nordic-Walking oder Radfahren nicht mehr viel anfangen können.