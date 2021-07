Schrittweise auf Betriebstemperatur

„Mit dem vorhandenen und noch nicht wieder in ganzer Stärke zur Verfügung stehenden Personal wollen wir uns im ersten Schritt mit der Wiedereröffnung nach langer Pandemiepause auf die Tage von Donnerstag bis Sonntag konzentrieren“, sagte Nolte. Diese Tage seien bei den Kunden am meisten nachgefragt. Die noch zu dünne Personaldecke spiegelt sich im August so auch noch in der Dauer der täglichen Öffnungszeiten wieder. Sie habe dann noch nicht den Umfang derer vor der Pandemieschließung am 15. März 2020. Der Geschäftsführer: „Mit dem zur Verfügung stehenden Personal können wir an den zunächst vier Tagen pro Woche Öffnungszeiten von 9 bis 23 Uhr für die Therme und die Sauna anbieten.“ Für den Wellnessbereich soll eine Öffnung von 10 bis 22 Uhr gelten. Hätte man die Öffnungszeiten zu Beginn auf die ganze Woche verteilt, von montags bis sonntags, hätten sie enger gefasst sein müssen.

Fachkräfte fehlen

Mit der Entscheidung der Geschäftsführung, wieder zu eröffnen, seien auch Mitarbeiter, die sich bis dahin in teils unterschiedlichem Umfang in Kurzarbeit befunden hätten, wieder zurückgeholt worden, würden im Prozess des Hochfahrens auch in Bereichen eingesetzt, die sie bedienen könnten, die aber nicht ihr originäres Einsatzgebiet seien. Cornelius Nolte: „Von September an hoffen wir, einen Vollbetrieb, wie es vor der Pandemie-Schließung war, anbieten zu können.“ Dafür fehlen momentan vor allem noch Fachkräfte aus zwei Berufsgruppen, die unerlässlich für den Betrieb sind. Nolte: „Es geht um Rettungsschwimmer und Fachangestellte für den Bäderbetrieb.“ Rückblickend auf die Zeit der Pandemie hätten einige Beschäftigte das Unternehmen auch von sich aus verlassen. Nach Noltes Angaben hatte die Therme vor der Pandemie alles in allem etwa 180 Beschäftigte. Zum Zeitpunkt der Entscheidung für die Wiedereröffnung seien es etwa 110 gewesen. Nolte: „Für den Vollbetrieb müssen wir zur alten Zahl zurückkehren.“

Rehasport

Weiter vorausschauend soll es „frühestens von Oktober an“ auch wieder Angebote für Vereine im Bereich des wassergestützten Rehasportes geben. In der Vorwoche habe es dazu einen ersten Austausch mit Vertretern verschiedener Vereine gegeben. Die Therme werde ihnen ein Preisangebot auf Basis der insgesamt neuen Preisstruktur der Bali-Therme machen.

Beim Prozess des Wiederhochfahren könne die Tücke im Detail liegen, wie Nolte verdeutlichte. „Je langsamer die Technik hochgefahren wird, desto schonender ist es für sie.“ Das sei nicht anders als bei einem Auto, wenn es lange Zeit gestanden habe. So könne es natürlich sein, dass nach einer so langen Zeit, in der die Technik nur im heruntergeschraubten Grundbetrieb gelaufen sei, die Notwendigkeit zu Reparaturen gegeben sei. Nolte: „Da muss dann beispielsweise auch mal eine Pumpe bestellt werden.“ Der gesamte Prozess reiche letztendlich bis ins Detail, „bis zum Testlauf für den Kaffeeautomaten in der Gastronomie“. Das langsame Wiederhochfahren der Technik macht er auch an der Entwicklung der Wassertemperatur fest: „Während der Pandemieschließung hat sie bei zehn bis 13 Grad gelegen. Aktuell sind wir bei 26 Grad. Bis zur Eröffnung soll beispielsweise das Außenbecken die gewohnten 33 Grad haben“, sagte Nolte. Beim gesamten Prozess des Anlaufens für die Luft- und Wasseraufbereitung müsse man so mit viel Augenmaß vorgehen.

Bali Health Club

Bereits seit dem 21. Juni ist der Bali Health Club wieder geöffnet, aktuell von 8 bis 21 Uhr. Der Zugang erfolgt ausschließlich über den Nebeneingang, westlich vom Haupteingang zur Bali-Therme. Mittelfristig strebt die Therme für alle Bereiche – Therme, Sauna und Wellness – einheitliche Öffnungszeiten an, auch im Vollbetrieb. Auch das wäre eine Veränderung zur Zeit vor der Pandemie.