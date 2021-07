Schuhe aus und hinein ins Vergnügen

Bad Wünnenberg

Pfarrer Sebastian Kneipp ist heute eine der bekanntesten Persönlichkeiten im Kneipp-Heilbad an der Aa. Schon Kindergarten- und Schulkinder wissen um die Lehren des bekannten bayerischen Pfarrers. Dessen 200. Geburtstag nimmt der Kneipp- und Verkehrsverein Bad Wünnenberg zum Anlass, den Barfußpfad im Kurpark am Sonntag, 25. Juli, von 11 Uhr an in den Fokus zu stellen.

Von Brigitta Wieskotten