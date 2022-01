Schule an der Altenau nimmt Anmeldungen an

Vom 14. bis 18. Februar können Unterlagen per Post geschickt oder in der Sekundarschule Borchen abgegeben werden

Borchen

Die Schule an der Altenau in Borchen nimmt von Montag, 14. Februar, an bis Freitag, 18. Februar, Anmeldungen für zukünftige Fünftklässler an. Unterlagen können per Post geschickt oder während der Anmeldezeiten in der Schule abgegeben werden.