Schule einmal zum Anfassen

Oder würden sich viele potenzielle Besucher angesichts der Corona-Zahlen lieber online einen Eindruck über die Möglichkeiten verschaffen?

Am Veranstaltungstag hatte dann nicht nur Erprobungsstufenkoordinatorin Christine Hörnschemeyer Grund zum Strahlen. Das Angebot vor Ort, sich bei einem Tag der offenen Tür einen Einblick in das Angebotsspektrum des Rahdener Gymnasiums zu verschaffen, wurde von vielen Viertklässlern mit ihren Eltern und angehenden Oberstufenschülern angenommen.

Ein Schwerpunkt am Gymnasium ist auch der Bereich „Robotik“ im Unterricht werden Grundkenntnisse vermittelt. Foto: Gymnasium Rahden

Die Mühen, im Vorfeld ein Konzept auf die Beine zu stellen, dass auch in Pandemiezeiten die ganze Bandbreite an Bildungsmöglickeiten abbildet und interessante Schnupperstunden zum Mitmachen bietet, hatten sich für die Vielzahl an involvierten Schülern und Pädagogen gelohnt.

Nur kurz die Begrüßung durch Schulleiter Matthias Haverkamp, dann hieß es in Kleingruppen in den Fächern Biologie, Kunst, Physik, Erdkunde, Informatik und Schach „Mach mit!“ Ausprobieren stand auch in weiteren Fachräumen mit naturwissenschaftlichen Experimenten im Mittelpunkt, ein Angebot, dass die jungen Besucher gerne nutzten, während sich die Eltern bei Führungen einen Überblick über die Räumlichkeiten der Schule und deren Ausstattung verschafften. Themeninseln und -räume luden ein, sich über das Sprachenangebot sowie vielfältige Förderangebote, verschiedene Möglichkeiten der Schullaufbahn-Gestaltung, Arbeitsgemeinschaften, Projekte und Wettbewerbe, das Fahrtenkonzept und vieles mehr zu informieren. Die Ausbildung zu Streitschlichtern, Medienscouts und Hausaufgabenbetreuern bildeten ebenso wie das Kambodscha-Projekt nur wenige Beispiele.

Freiluft-Musik: Der Oberstufenchor unter Leitung von Astrid Witzke eröffnete den Schnupper-Vormittag Foto: Anja Schubert

Für die Zehntklässler gab es die Möglichkeit, eine individuelle Laufbahnberatung in Anspruch zu nehmen und wertvolle Tipps für den Übergang zum Gymnasium zu sammeln.

Der musikalische Schwerpunkt der Bildungseinrichtung wurde mit Einblicken in Klassenband, Rockband und Chor zum Ausdruck gebracht. Was pandemiebedingt nicht „live“ umgesetzt werden durfte, gab es ebenso wie Sportliches in einem Infofilm in der Aula zu sehen. Nicht zuletzt Schülervertretung, Förderverein und Schulpflegschaft unterstrichen, dass am Rahdener Gymnasium Schüler- und Elternengagement gerngesehen ist.

„Mach mit“ hieß es unter anderem im Fach Physik am Gymnasium Rahden. Hier machten die Viertklässler spannende Versuche bei Lehrer Kai Bechstein. Foto: Anja Schubert

Für all diejenigen, die sich am Veranstaltungstag keinen Einblick vor Ort verschaffen konnten oder das Erlebte noch einmal Revue passieren lassen möchten, gibt es auf der Homepage des Gymnasiums unter dem Stichwort „Schaut doch mal durchs Schlüsselloch“ detaillierte und zugleich zusammenfassende Informationen für potenzielle junge Neuzugänge und angehende Oberstufenschüler.