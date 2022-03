Schulen unterstützen Flüchtlinge

Bei weiter steigenden Flüchtlingszahlen in Halle rücken die Belange rücken die Belange von Kindern und Schülern aus der Ukraine stärker in den Fokus.

Am Dienstag sind die Bauarbeiten für ein Containerdorf mit 80 Plätzen am Sportplatz Masch fortgesetzt worden.

Die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine wächst in Halle weiter an. Am Dienstag waren laut Fachbereichsleiterin Regina Höppner bereits 86 Flüchtlinge in Halle registriert, die aber weit überwiegend noch bei Verwandten und Bekannten untergekommen sind. Das dürfte sich schon bald ändern. Laut Höppner haben jetzt auch die offiziellen Zuweisungen durch das Land begonnen. Demnach ist innerhalb der nächsten zwei Wochen die Zuweisung von weiteren 15 Personen aus der Ukraine avisiert. Des weiteren hat Halle wie auch weitere Kommunen im Umkreis von Bielefeld dem Oberzentrum, in das überproportional viele Flüchtlinge strömen, Ukrainer „abgenommen“, in dem Falle zehn Personen.