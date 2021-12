„Schulen weiter modernisieren“

Martina Schneidereit will für die Liberalen im Altkreis Halle in den Landtag ziehen

Werther-Altkreis Halle

Martina Schneidereit tritt für die Freien Demokraten im Altkreis Halle und angrenzenden Teilen Bielefelds zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai des kommenden Jahres an. Die Aufstellung wurde jetzt unter strengen Corona-Auflagen im Gasthaus Wiete in Werther-Theenhausen vorgenommen. Die 55-Jährige wurde einstimmig gewählt.