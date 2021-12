Schüler erlaufen stolze 32.384 Euro

411 Schulkinder des Grundschulverbundes der Graf-Dodiko-Schule sind im Oktober an drei aufeinanderfolgenden Tagen mit großer Motivation und tollem Engagement in der Diemelaue gelaufen. Ein Sponsorenlauf zugunsten einer Grundschule im Ahrtal war der Anlass. Das Ergebnis war für alle Beteiligten überwältigend: Exakt 32.384,08 Euro kamen zusammen.

Die Kinder der Graf-Dodiko-Schule wollten auf Initiative einer Lehrerin, die im ehrenamtlichen Hilfseinsatz vor Ort tätig war, durch ihr Laufen Geld zusammentragen. Der Sportverein Warburg hat die Schule auf dem Sportgelände in der Diemel­aue unterstützt, die Eltern und Verwandten haben die Sponsorenverträge großzügig ausgefüllt, das Lehrerkollegium hat mit seinen Klassen trainiert und den Ablauf geprobt.

Auch der Bürgermeister kam vorbei, um die kleinen Läufer anzufeuern, und alle Schulkinder haben sich gegenseitig motiviert.

„Die Kinder wussten sehr genau, warum diese Aktion organisiert werden sollte und hatten die Fotos aus der St.-Martin-Grundschule in Dernau noch im Kopf, die ihnen die Klassenleitungen im Unterricht gezeigt hatten“, berichtet Schulleiterin Birgitt Vonde.

„Oktoberwochenlauf“ in anderer Form

Das Wetter hatte den Kindern bei der Aktion dann drei Tage Herbstsonne beschert, alle waren begeistert – und entsprechend hoch war das Ergebnis. So konnte der „Oktoberwochenlauf“, der sonst in der Zeit traditionell zur Eröffnung der Kirmes stattgefunden hätte und an dem die Schule mit vielen Kindern und Eltern normalerweise immer teilnimmt, doch noch in einer etwas anderen Form stattfinden. Die Kinder konnten sich nach Herzenslust im Beisein vieler anderer Kinder bewegen.

Spielgeräte anschaffen

Die Idee zum Spendenlauf hat für die Kinder also in vielerlei Hinsicht Gutes bewirkt. Nach dem Lauf haben die Kinder mit Unterstützung des Fördervereins die Spendengelder eingesammelt und inzwischen auch an den Förderverein der St.-Martin-Grundschule in Dernau übergeben.

Von dem Geld können die Kinder der St.-Martin- Grundschule unter anderem Spielgeräte für die Schule anschaffen. Noch sind die Schulkinder auf verschiedene Schulen verteilt. Aber bei ihrer Rückkehr in das eigene Schulgebäude werden bestimmt bei den Kindern viele Wünsche für die Pausengestaltung da sein.