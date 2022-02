Schüler im Einsatz für die Liebe

Auch in diesem Jahr bot die Schülervertretung des Gymnasiums St. Xaver zum Valentinstag einen besonderen Service an: Per Botendienst überbrachte sie Rosen, die vorab bestellt werden konnten – eine große Freude für die auf diese Weise beschenkten Schülerinnen und Schüler.

„Damit zauberte die Schülervertretung nicht nur den Adressaten der jeweiligen Rosengrüße ein Lächeln ins Gesicht. Vielmehr setzte sie auch ein Zeichen der Solidarität mit allen in der Rosenproduktion tätigen Beschäftigten. Schließlich handelte es sich um fair gehandelte Rosen, für die die Pflückerinnen und Pflücker in Ostafrika einen gerechteren Lohn als bei konventionellen Schnittblumen erhalten – Geld, das nachweislich auch die Lebensbedingungen vor Ort verbessert“, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Insofern zeuge diese Aktion von Verantwortung und Weitsicht und reiht sich in viele gelungene Aktivitäten der „Fair-Trade-Town“ Bad Driburg ein.