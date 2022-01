Schüler in der Schule – Lehrer nicht

Schülerinnen und Schüler bauen morgens Bildschirm und Stativ in ihrem Klassenraum auf, anschließend schalten sich Lehrkräfte aus der Quarantäne zu, um weiter unterrichten zu können. Nachmittags wird das technische Equipment wieder abgebaut. „Vor zwei Jahren hätte ich im Leben nicht geglaubt, dass so etwas funktioniert“, sagt Sabine Koch mit einer Mischung aus Staunen und Erleichterung.

Auch in Quarantäne können sie unterrichten: Am Ev. Gymnasium Werther werden zwei Kolleginnen morgens erst „eingeblendet“

Nach vielen Berichten über das Prozedere der Coronatests an den Schulen, über Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, schildert die stellvertretende Schulleiterin des Evangelischen Gymnasiums Werther (EGW) die Situation, wie ihre Schule mit Lehrkräften in Quarantäne umgeht.