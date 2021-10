Schüler laufen einmal nach Marokko

In nur zwei Stunden von Steinheim die gut 4000 Kilometer nach Marokko – wie das geht? Natürlich zu Fuß! Zumindest in der Theorie, denn was mehr als 550 Schülerinnen und Schüler der Realschule Steinheim geschafft haben, ist bemerkenswert.

In einem Sponsorenlauf absolvierten sie mehr als 4000 Kilometer Strecke und erliefen dabei die beeindruckende Spendensummer von 17.129,40 Euro. Zu gleichen Teilen wurde das Geld nun an die Hilfe für Opfer der Flutkatastrophe in NRW und an den neuen Steinheimer Verein „Gemeinsam gegen Blutkrebs“ gespendet.