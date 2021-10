Schüler möbeln Spielekisten auf

Sie hatte sich vorgenommen, die alten, schon in die Jahre gekommenen Spielekisten für die Schüler der Klassen fünf bis sieben zu überprüfen und sie mit neuem Materialien aufzufüllen.

Zu diesem Zweck wurden zunächst gebrauchte Obstkisten angeschafft, die SV-Lehrerin Edda Graue in den Herbstferien abschliff und mit Schrauben haltbarer machte.

„Die vorher genutzten Plastikboxen gehen viel zu schnell kaputt, da habe ich nach Stabilerem gesucht“, erläutert die SV-Lehrerin. „Ich hoffe, die neuen Kisten aus Holz halten länger.“ Auch die SV-Schüler waren begeistert und konnten die Behältnisse endlich bestücken.

Nach getaner Arbeit besuchten Emily, Arian, Kati, Miles, Matteo, Jule und Viviana mit Edda Graue die Kassen und übergaben ihnen die Spielekisten. „Wir freuen uns, dass wir die Kisten wieder an euch verteilen können, denn so könnt ihr in den Pausen viel aktiver sein. Bitte passt gut auf die Sachen auf“, erklärten Miles und Viviana den Schülern, die sich sichtlich freuten, endlich wieder mit Bällen, Seilen und anderem auf dem Schulhof spielen zu können. Der Inhalt wurde schon in der anschließenden Pause mit großer Begeisterung genutzt.