„Schüler-Schutz ist oberstes Gebot“

Hiddenhausen

Die Grundschule Regenbogen in Schweicheln-Bermbeck war einst die erste Einrichtung mit einem positiven Corona-Fall in Hiddenhausen. „Seitdem gab es bei uns jedoch keine weiteren Fälle“, ist Schulleiterin Kerstin Gerkensmeier dankbar für gesunde Kinder und Kollegen. Damit das so bleibt, tragen alle Lehrkräfte auch weiterhin eine Mund-Nasenbedeckung.

Von Sonja Töbing