Schüler setzen sich kreativ mit Europa auseinander

Pulse of Europe-Aktivisiten initiieren Wettbewerb „Zeich(n)en für Europa – Europa ins Bild gesetzt – in Vielfalt geeint“ mit Brede und St. Xaver

Brakel

Europa steht im Mittelpunkt eines Kunstprojektes, das die Initiative Pulse of Europe zusammen mit den Schulen der Brede in Brakel und dem Gymnasium St. Xaver in Bad Driburg ausrichtet. Noch bis zum 19. November können die Schüler Kunstwerke zum Thema Europa einreichen, die von einer fachkundigen Jury bewertet werden.

Von Frank Spiegel