Schüler setzen Zeichen für den Frieden

Immanuel-Kant-Gymnasium und Realschule Süd läuten in Bad Oeynhausen gemeinsame Aktionswoche ein – Hilfskonvoi fährt am 18. März nach Polen

Bad Oeynhausen

Was bedeutet Krieg? Was Frieden? Wie lässt sich Krieg verhindern? Was kann jeder für den Frieden tun? Diesen Fragen gehen die Schüler des Immanuel-Kant-Gymnasiums (IKG) und der Realschule Süd nun in einer gemeinsamen Friedenswoche auf den Grund.

Von Louis Ruthe