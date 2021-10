Schüler sind Feuer und Flamme

Statt Rechnen und Schreiben standen Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung unter freiem Himmel auf dem Lehrplan. Dabei vermittelten speziell ausgebildete Brandschutzerzieher wie Matthias Dunsche vom Löschzug Schwaney praxisnah und erlebnisorientiert ihr Fachwissen.

„Auch während der Corona-Pandemie ist es wichtig, über die Arbeit der Feuerwehr zu sprechen“, erläutert Matthias Dunsche. Normalerweise gehört die Brandschutzerziehung in Kita und Grundschule für die Feuerwehr Altenbeken jedes Jahr zum Jahresplan dazu. Hierbei lernen die Kinder die Arbeit der Feuerwehr kennen und erfahren, wie sie sich im Brandfall richtig verhalten.

Aufgrund von Corona war das 2020 nicht möglich. „Dieses Jahr ist die Grundschule Schwaney auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir nicht wieder etwas machen können“, berichtet Markus Knoke, stellvertretender Leiter der Feuerwehr Altenbeken und Löschzugführer Schwaney.

Am Feuerwehrgerätehaus waren verschiedene Stationen aufgebaut. Unter anderem stellte die First-Responder-Einheit ihre Arbeit vor. Ein besonderer Schwerpunkt lag vor allem auf dem richtigen Verhalten im Brandfall, beispielsweise in verrauchten Räumen oder bei der Evakuierung des Schulgebäudes ist hierbei von besonderer Bedeutung. „Denn so können oft noch vor dem Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte Menschen gerettet werden“, weiß Dunsche. Um Hilfe rufen, den Notruf richtig absetzen, sich nicht verstecken: Die Schüler hörten aufmerksam zu und waren Feuer und Flamme, berichtet Markus Knoke. Dabei schauten sie sich auch die Atemschutzgeräte und die Uniformen genau an. „So verlieren sie die Angst davor“, sagt Knoke.

Schon vor dem Praxistag beim Löschzug Schwaney war die Arbeit der Feuerwehr Thema im Unterricht. Auch das Verhalten bei Gefahr wurde thematisiert. Die richtigen Schritte bei einem Brandfall in der Schule müssen regelmäßig trainiert und gelernt werden, damit die Kinder im Ernstfall Bescheid wissen.

Bei der ganz besonderen Schulstunde unter freiem Himmel durften die Schüler natürlich auch praktisch üben. So wurde ein fiktiver Entstehungsbrand mit Feuerlöschern und Kleinlöschgeräten bekämpft. „Das fanden sie besonders toll“, erzählt Feuerwehrmann Markus Knoke.

Die Brandschutzerziehung wird schon seit einigen Jahren an öffentlichen Institutionen und Bildungseinrichtungen durchgeführt. Nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) sollen die Gemeinden ihre Einwohner über die Verhütung von Bränden, den sachgerechten Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und über Möglichkeiten der Selbsthilfe aufklären.

In der Gemeinde Altenbeken übernehmen dies Feuerwehrkräfte in allen drei Ortsteilen zusätzlich zu ihrer ehrenamtlichen Arbeit im abwehrenden Brandschutz.