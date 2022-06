Schüler werden fit für die Arbeit 4.0

Wenn junge Leute ihren Beruf mit modernster Technik lernen und diese zukunftsweisenden Fähigkeiten in ein Unternehmen mitbringen, dann profitiert auch der Arbeitgeber. Da passt es, dass die 6,24 Millionen Euro, die jetzt in die sechs städtischen Berufskollegs geflossen sind, aus Mitteln der Wirtschaftsförderung stammen.

Stadt Bielefeld investiert mit Fördermitteln 6,24 Millionen Euro in die Digitalisierung an ihren sechs Berufskollegs

Bund und Land haben damit die digitale Infrastruktur der Berufskollegs in Bielefeld ein gutes Stück vorangebracht. Von einem „Meilenstein“ spricht Schuldezernent Dr. Udo Witthaus. Und Sven Kleinemas, Lehrer am Carl-Severin-Berufskolleg für Metall- und Elektrotechnik, macht ganz konkret klar, mit welchen Neuanschaffungen die Schüler auf die „Arbeit 4.0“ vorbereitet werden. Mehrere kleine Roboterarme auf fahrbaren Tischen sind zu einer kleinen Produktionsstraße zusammengestellt worden. Sie greifen die Einzelteile eines Modellautos, erkennen, welche Teile noch fehlen, bauen sie zusammen und prüfen am Ende, ob auch alles passt.

Schüler lernen den nachhaltigen Umgang mit Energie

Diese Roboter sind auf dem neuesten Stand, bilden einen modernen Arbeitsprozess ab, bei dem Roboter eine wichtige Rolle spielen – egal ob Autos gebaut oder „bei Oetker Pizzen belegt werden“, sagt Kleinemas. Die neue Robotergeneration arbeite nicht jeweils für sich sondern im Zusammenspiel mit anderen Robotern oder dem Menschen. Am Carl-Severing-Berufskolleg lernen Schüler ganz unterschiedlicher Sparten den Umgang mit neuester Technik: Mechatroniker ebenso wie Industriemechaniker, Werkzeugmacher oder Fachkräfte für digitale Fertigungsprozesse.

Georgia Schönemann, Leiterin des Amtes für Schule, macht den Vorteil dieser Ausstattung in den Berufskollegs für die Unternehmen deutlich: „Die Schüler bringen Kenntnisse schon mit in den Beruf und müssen nicht erst weitergebildet werden.“

61 EInzelmaßnahmen aus Mitteln der „Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirtschaft“

Mit insgesamt 61 Einzelmaßnahmen aus Mitteln der „Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirtschaftsförderung“ (GRW) profitieren die sechs Berufskollegs. Dazu gehört auch die Ausstattung von 3800 Schülern mit Tablets fürs flexible Lernen in der Schule und zu Hause. Interaktive Monitore wurden ebenso angeschafft wie Laserprojektoren und 3D-Drucker. Am Carl-Severing-Berufskolleg wurde im Kleinformat ein ganzes Haus nachgebildet, an dem Schüler die kompletten Elektro- und Heizungsinstallationen vornehmen können und dabei den nachhaltigen Umgang mit Energie lernen können. Dafür wurde neben dem Schulgebäude eine Kleinwindkraftanlage installiert. Denn in den Berufen rund um die Gebäudetechnik „geht es zunehmend um Energieeffizienz“, sagt Lehrer Bernd Mattheus. „Nachhaltigkeit durch Digitalisierung“ war denn auch Voraussetzung für die Fördermittel.

Mike Nolte, Schulleiter am Carl-Severing-Berufskolleg für Handwerk und Technik und Sprecher der Berufskollegs, beschreibt die Defizite bei der Digitalisierung an den Berufsschule in der Vergangenheit. Durch die Investitionen seien die nun beseitigt.