Schüler zu Peercoaches ausgebildet

Nach der zweitägigen Ausbildung führten die Oberstufenschülerinnen und -schüler dann in allen achten Klassen des Gymnasiums ein Argumentationstraining durch. Dabei sensibilisierten die Schüler der Oberstufe anhand des Materials von „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ die Achtklässler für das Thema Ausgrenzung, Diskriminierung, Mobbing und entwickelten mit ihnen zusammen zum Teil in Rollenspielen und Gruppenarbeiten Argumentationsstrategien für einen angemessenen Umgang in Situationen, in denen man selbst oder andere durch diskriminierende Äußerungen oder Verhaltensweisen Dritter Ausgrenzungs- und Herabsetzungserfahrungen machen müssen.

Vor allem der „peer-to-peer-Charakter“, also die Tatsache, dass nicht Lehrer, sondern etwas ältere Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe das Training mit den Achtklässlern durchführten, stieß bei den jüngeren auf sehr positive Resonanz. Vor zwei Jahren fand dieses Projekt erstmals am Gymnasium statt und soll nun regelmäßig durchgeführt werden.

Peer-Coaching ist eine besondere Form des kollegialen Austauschs. Der Coach begegnet den anderen in der Gruppe auf Augenhöhe und bildet mit ihnen eine professionelle Lerngemeinschaft. Innerhalb dieser sogenannten Peer-Coaching-Gruppe beraten sich die Schüler wechselseitig und entwickelt gemeinsame Strategien für persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.