Schülern gelingt filmreifer Auftritt

Autor Guido Kasmann bezieht Mädchen und Jungen der Grundschule Stukenbrock in seine Geschichten ein

Schloß Holte-Stukenbrock

„Ich habe selten so talentierte junge Schauspieler erlebt“, lobt Kinder- und Jugendbuchautor Guido Kasmann zwei Mädchen und zwei Jungen, die gerade einen filmreifen Auftritt hingelegt haben. Der Kölner Geschichten-Erzähler war im Rahmen seiner Lesetour am Mittwoch in der Katholischen Grundschule Stukenbrock zu Gast, um sein Buch „Lena! Chaos! Klappe, die erste“ vorzustellen.

Von Uschi Mickley