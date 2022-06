Schulhöfe in Bielefeld bleiben in den Ferien offen

Erstmals sollen die Bielefelder Schulhöfe in diesem Jahr in den Sommerferien tagsüber offen bleiben – „so weit wie möglich“. Mit dieser kleinen, aber folgenreichen Einschränkung stimmte der Hauptausschuss dem FDP-Antrag zu.

Die Schulhöfe bleiben in den Ferien geöffnet. Auch an der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Gesamtschule in Bielefeld-Stieghorst.

Die Einschränkung hatte Prof. Dr. Riza Öztürk formuliert mit Blick auf Personal- und und Bauplanung in der Stadt: „Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes schieben meines Wissens viele Überstunden wegen der Corona-Einsätze vor sich her. Im Sommer besteht die Möglichkeit, einen Teil davon abzubauen.“ Zum anderen seien in den Schulferien zahlreiche Sanierungs- und Erweiterungsbauten an den Schulen geplant. „Auf Baustellen kann es natürlich keine Spielfreigabe geben,“ pflichtete Antragsteller Jan Maik Schlifter (FDP) bei.