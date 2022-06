Schullaufbahn mit Erfolg abgeschlossen

Die Prüfungen sind abgeschlossen, die Zeugnisse werden in den kommenden Tagen überreicht: an den Bielefelder Gymnasien, Kollegs und Gesamtschulen erhalten viele junge Menschen ihre Hochschulreife.

Abitur-Zeugnisübergaben an Bielefelder Gymnasien, Gesamtschulen und Kollegs

Die Prüfungen sind abgeschlossen, die Zeugnisse werden in den kommenden Tagen überreicht: an den Bielefelder Gymnasien, Kollegs und Gesamtschulen erhalten viele junge Menschen ihre Hochschulreife. Das WESTFALEN-BLATT veröffentlicht in den kommenden Tagen die Namen der erfolgreichen Schülerinnen und Schüler.

Ceciliengymnasium

Jasmina Magdy Abdou, Serdar Acar, Enver Ağirayak, Julia Altenhof, Adnan Harun Arslan, Alperen Semih Baldan, Orlando Bebek, Alexander Brauer, Soraya Samanta Busch, Silan Candan, Maria Chiara Cavaliere, Adem Çirakoğlu, Alice Cymorek, Rebecca Damm, Devran Demirdas, Merle Deppenmeier, Maxim Derksen, Artem Didytschuk, Quang Huy Pham Doan, Bào Chau Kathi Doàn, Gregor Epp, Joline Franz, Luka Kristien Frey, Laurencja Girnt, Ceydahan Güngör, Emre Gürsoy, Dilara Gürsoy, Thomas Jan Häfner, Lena Has, Bjarne Heidemann, Jan Heidemann, Selen Inel, Mateo Isla Brand, Celine Jandt, Leonie Kaiser, Lara Kalinci, Muhamed Kamo, Serhat Kartal, Emely Kemnitz, Aybike Ilayda Kizilgül, Melinda Kizilpinar, Katja Klass, Lina-Marie Klause, Romeo Alexander Klein, Linnea Koch, Anxhela Koçi, Cevin Kretschmer, Leonie Krieger, Joline Sophie Kunze, Liam Lagdao, Marvin Langohr, Felix Lehmkühler, Lisa-Marie Lemuth, Mina Elise Leupold, Artur Lichtner, Charleen Lorenz, Diana Lutz, Olga Makarewicz, Marie-Sophie Misera, Marcel Fabian Müller, Malte Näfe, Maximilian Nguyen, Sophie Olbrich, Sunifee Olsen, Rojbin Önen, Besna Önen, Elias Puhan, Lea Pauline Purucker, Ardenis Rexhepi, Altina Rudaj, Fabio Rühe, Donya Sadeghi, Mouna Sahel, Can Sahin, Swetlana Savonin, Lena Schierhorn, Klara Seidel, Ahmet Yasin Şenocak, Tarek Shili, Aimen Shili, Islam Sidi-Ykrelef, Malin Sieckmann, Asli Şirin, Jenushan Skantharajah, Luca Skora, Melissa Stricker, Jana Stupnikov, Miran Talan, Tim Tersch, Sarah-Mané Tomarzalian, Wilen Iuriković Tumasian, Sevda Turpcu, Florian Tyrann, Aleksandra Vojinovic, Mina Carolin Waidelich, Jonathan Weber, Frederic Simon Wedding, Jan Marc Weßeler, Julian Seraph Wick, Marleen Canan Yilmaz, Yuliia Yushchenko, Annika Zierke, Hannah Malin Zimmermann.

Gesamtschule Quelle

Lilly Bethlehem, Lilly Bohlken, Nicholas Alexander Borgsen, Jule Braha, Simon Brinkmann, Lenya Marie Claessens, Hannah Clermont, Hannah Dehnke, Henry Yoer Eickhoff, Berat Fatih, Pia Fredebeul, Jessica Carina Godinho Rodrigues, Soraya Göllner, Yaren Gönülcan, Nele Josefin Inge Christa Göricke, Jannis Grassl, Julian Johannpeter, Sina Jörger, Nele Felicitas Kipp, Kira Kögel, Joar Hagen Henning Eik Kohlmann, Lara Kolic, Finja Korte, Jette Marie Leidecker, Fabrice Leimkühler, FalkLindner, LaiIa-Marie Lindner, Simon Link, Jannes Luzay, Dominik Masch, Edgar Meinecke, Leonor Zoe Mergenschröder, Erik Lorenz Nettelstroth, Joel Ovenhausen‚ Morien Holger Pause, Jamie Lee Anne Pohlmann, Nives-Jolene Gabriel Pohlmann, Elias Maximilian Quast, Janik Retzlaff, Lorin Salem Morad, Amelia Sawicz, Sophia Schefter, Arvid Schmidt, Nolan Schuberth, Serdar Ozan Simsek, Luca Springer, Marla Stratmann, Sanam Taghizadeh, Faruk Ucarsu, Davide Silas Giovanni Volkmer, Darek Niklas Weber, Hannah Wegener, Tristan Benedikt Weigelt, Marietta Wendker, Joshua James Whitaker‚ Tjard Wähle, Henry Wölfel, Ben Julian Wöstmann, Louisa-Marie Wunderlich.

Berufskolleg Bethel

Absolvent_innen des Beruflichen Gymnasiums Erzieher_in/AHR:

Pia Meret Beckmann, Anna Brickenkamp, Tina Dück, Nina Enderweit, Jule Esser, Katharina Frank, Helena Gerhards, Luzi Glüsing, Denise Grimme, Ida Maria Grommel, Felix Timon Haus, Lennart Knitter, Tom Hendrik Köhler, Charlotte Lilly Landwehr, Jannik Obbelode, Leonie Rosenthal, Emely Schönebäumer, Antonia Marlene Schremmer, Melanie Skibowski, Jessica Strothmann.

Absolvent_innen des Beruflichen Gymnasiums AHR/Gesundheit:

Salome Abrams, Lasse Jorma Blome, Leandra Bollhöfener, Lara Cöppikus, Maria-Luisa Diener, Laura Elias, Hiwan Farhan Kamal, Aimée

Sophie Fröhlich, Jonathan Gelber, Celina Heinrichs, Anneke Leisner, Lynn Alexander Möllers, Desiree Müller, Shangavi Sadchithananthan, Hannah Leonie Tönsmann, Saba-Lena Touma, Lilly Vahle, Alona Voss, Ram Zouehid.

Gymnasium am Waldhof

Ayse Acar, Rojda Akay, Jonas Maximilian Albrecht, Alessia Alfano, Luise Arlinghaus, Ebrar Arslantürk, Alisia Asikoglu, Max Louis Augustin, Luis Bär, Lara Madeleine Berendes, Antonia Blodig, Malin Bögeholz, Lars Bollgönn, Paula Marie Bolten, Leonard Jasper Brinkmann, Eduard Buravets, Selin Calisgüven, Jonas Claushallmann, Zerda Deniz, Hanna Deutsch, Rene Diner, Dennis Dolgov, Rasmus Guiskard Eisenberg, Sophie Falkenberg, Jesse Frey, Wiebke Galas, Solin Gendor, Julia Goecke, Adelina Govori, Tim Großegödinghaus, Felix Hansmeier, Sophia Heitmann, Matilda Held, Noah Hellmich, Henri Otis Herbarth, Laslo Heuer, Justus Richard Hollmann, Lucia Marlene Irmer, Esra Isik, Daniel Ivanytskyi, Anna Jost, Johanna Juhnke, Caribe Kahl, Acelya Karaca, Zaynat Khider Goro, Clara Kipp, Melina Alice Kleine, Chiara Sophia Kober, Emma Kovermann, Maria Kovpak, Kim-Julina Krengel, Ben Kühnert, Mehrican Kurt, Clara Sophie Küster, Max Langelahn, Lucca Eric Björn Laschin, Malin Leweke, Sunnie Lieu, Athina Liouta, Roxana Mittelberg, Pia Marie Mohn, Noemi Neuhaus, Giuliano Tuan Nie, Brit Olderdißen, Robin Radloff, Floriane Runa Reimer, Lisa Richardt, Nastassja Ronschke, Alex Ryzkov, Ahmed Can Sever, Louisa Sophie Siebrasse, Simon Sommerkamp, Jasper Stahnke, Philipp Strunz, Rümeysa Sutha , Shainthavi Suthakaran, Yasemin Tas, Ann-Kathrin Thiemig, Marijana Urosevic, Benno Vahle, Rebekka von Legat, Talia-Zoe Wehmhöner, Tim-Niklas Werner, Maria Felicia Wiens, Jonathan Wilde, Luka Sophia Willeke, Eneta Zariqi, Andreas Zukov.

Ratsgymnasium

Joseph Asiedu, Mark Philip Auf dem Hövel, Lucie Antonia Bauerkämper, Max Jakob Binder, Anne-Sophie Brinkmann, Vanessa Broens, Elisabeth Helene Burschel, Annsophie Nanni Busse, Muhammad Asad Murtaza Butt, Celal Cugun, Theda Dreyer, Tristan Fynn Maximilian Dröge, Madeleine Dühlmeyer, Leonard Eickhoff, Sebastian Fendel, Shayan Ferdosi, Enya Finke, Luise Florentine Fischer, Anna Eleni Foulidou, Ewan Frederic Gibson, Julian Nikolas Grosch, Ella Hampe, Tom Niklas Hausmann, Clara Sophie Hebrock, Emma Heiderich, Matilda Joleen Heuwinkel, Anna Carina Hoene, Nike Homann, Elias Isaak, Anita Aurelia Jansen, Aliya Kalirad, Saskia Kalivoda, Paula-Sophie Kansteiner, Josephine Kirchhof, Bennet Kochsiek, Julia König, Ellen Kröger, Hermann Lüdke, Viktor Macanda, Katharina Machleid, Pauline Machtolf, Maximilian Malone, Fynn Kristian Meyer, Laura Sophie Mickisch, Max Otte, Hachem Oueslati, Jana Noemi Pankoke, Jo Pauline Pfitzenmayer, Tobias Pöhler, Eric Florian Posner, Leif Felix Posner, Alba Caroline Potthoff, Selim Richert, Victoria Katharina Rosellen, Miguel Romeo Schader, Ellen Schaumann, Tim Niklas Schimon, Julius Schirmer, Nathalie Schulz, Johanna Sophie Seick, Nicolas Senftleben, Norina Senftleben, Tharsa Sivarajah, Anton Sprick-Schütte, Marie Christine Stein, Eva Sudbrack, Anna-Lena Tebrügge, Tim Thulke, Sera Seline Turan, Ann-Katrin Uffmann, Maya Uspelkat, Luisa Lilian Vogt, Julia Warmuth, Jannick Wehmeier, Titus Maximilian Wessels, Wyn Vitus Westerhold, Valentin Carl Wichert, Clara Madita Wierum, Anna Catharine Wistuba, Malte Wöller, Carlotta Mavie Oceana Zaric, Lea Annette Zielonka, Felix Zimmermann.

Max-Planck-Gymnasium

Oumaima Abdelmoumen, Charlotte Ahner, Melanie Alieva, Ruken Alkis, Younes Amzou, Elisa Anderson, Aslihan Atalay, Laura-Sophie Baumgartner, Ronja Beckmann, Fee Julie Bellmund, Lara Bode, Sophia Borissova, Ilias Boutarfass, Finn Bennett Braun, Jonas Marian Bronger, Buket Cal, Semih Civek, Dragos-Alexandru Cornea, Anna de Diego Martin, Julian Dodington, Conrad Duwenriek, Leonie Ehlebracht, Rana El Yahya, Emil Ellermann, Dominik Anass Traore Epp, Cedrik Leo Ewers, Niklas Rasmus Ewes, Maite Finkemeier, Alicia Fleer, Arthur Fuhrmann, Felix Gerner, Florian Sebastian Graf, Benihur Haile, Tom Luca Helling, Mathilda Hellweg, Hannah Luisa Herrmann, Marc Hermann, Felix Hofer, Anna Margarethe Hofmann, Leonie Iske, Anesa Ivaja, Laura Amélie Iwer, Alicia Sofie Kaiser, Niveda Karunagaran, Helen Cara Klausmeier, Jan Peter Klein, Anton Maarten Knoll, Eva Lotte Kobusch, Berin Kocakara, Jasna Koch, Leonie Maria Koll, Merrit Korbus, Selin Köse, Tamaya Havva-Fee Krüger, Paul Kruschel, Miron Kolja Kuhn, Amelie Marie Mäder, Emil Henry Mauntel, Moritz Janno Menzel, Nick Iven Mesenholl, Andriana Milanou, Miradije Morina, Chiara Motyka, Niclas Müller, Klara Niemeyer, Louis Nwakile Onwuka, Hanah Biserka Ouali, Ilayda Özdemir, Jan-Philip Paulus, Minh Huy Pham, Anastasia Puls, Neele Quast, Andreas Reth, Giulia Richter, Leon Ritter, Sanam Sadat, Sahand Sadiq, Harshana Sathis, Arne Jonas Schack, Maite Kristin Scheele, Julian Pascal Schmidt, Simon Schneider, Charlotte Stephanie Scholz, Robin Schumacher, Nina Schweigert, Praveen Selvenesan, Ariane Skorupa, Liv Stahl, Jonathan Wolf Tölle, Pepe Luca Uphaus, Nina Luise Volbert, Malte Wagener, Nils Wemhöner, Melanie Wiechmann, Tibor Wiegräbe, Wladimir Wlassow, Lisa Wolf, Ji Seok Yu, Freya Adriana Zabel, Florian Ziegert, Tim Zurheide

Gymnasium Bethel

Till Hendrik Abel, Emre Akar, Sophie Althoff, Antonia Bander, Yusuf-Can Baskuyu, Sarah Beinlich, Hannah Börschel, Alexander Bullermann, Marieke Bullermann, Noah Cabadag, Jarno Cassellius, Pia Cholodetzky, Mia Cronshage, Merle Dornfeldt, Jacob Drescher, Irem Erol, Finn Elias Faßbender, Uedian Gavan, Charlotte Gehlen, Louisa Gehring, Lucy Amelie Gödde, Paul Griese, Matilda Helene Groß, Nida Gülec, Lennart Mats Hacker, Frida Lotta Hahn, Joana Hebekeuser, Lia Marie Hegemann, Jenny Heibrok, Zoé Henning, Lewis Herrlinger, Jonah Hewel, Lars Felix Heyden, Luzi Hillert, Lea Hillmann, Hannah Charlotte Hölz, Svea Horn, Dina Inalova, Joris Issinger, Tim Jodeleit, Octavia John, Hanna Johnen, Natalie Jürgensmann, Leonie Anne Carole Keuker, Talia Kilic, Emma Luisa Klavei, Felix Klingbeil, Jan Christian Koch, Amon Koch, Sina Köhler, Efrosini Konstantinou, Pia Kopera, Ramani Köppe, Noel Noa Ben Savien Kouri, Emma Kunze, Nela Marie Lampe, Jette Lanwermann, Anna Lesner, Inga Marie Lienenlüke, Laura Muriel Linnemann, Marvin Lübbert, Edvin Lukic, Louise Lütkehölter, Annabel Melching, Hendrik Meyer, Hannah Michel, Lisa Möller, Bengt Muschke, Paul Felix Nolte, Anna Laetitia Nolting, Jara Katrina Paulwitz, Esra Dilara Pohland, Viktoria Reck, Louis Richter, Lisa Johanna Rosin, Marla Emily Ruskaup, Lisa Rüter, Konrad Schäbitz, Thilo Schaeffer, Anna Schäffer, Dana Schmidt, Charlotte Stiller, Clara Philine Stock, Alicia Storm, Hady Tawfik, Marie Theermann, Johanna Thiele, Edibe-Hazal Tomar, Emil Jasper Trapp, Ceyda Türk, Bjarne Aaron Ucke, Amelie Nina Ruth Urbanczyk, Marlene Vetter, Emilia Mailin Vollmer, Paula von der Heyde, Rasmus Jasper Wachsmuth, Lennart Weber, Emilie Wedel, Yumee Weigel, Jenny Welzel.