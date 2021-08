Schulterschluss für den stationären Handel

Ziel des Projektes sei es, Kunden und Besucher der Innenstadt auf die Bedeutung und die Rolle des stationären Handels, der Gastronomie und der Innenstadt-Dienstleister aufmerksam zu machen. „Und das am besten im Schulterschluss zwischen Politik, Verwaltung und Wirtschaft“, betonte Pigerl-Radtke.

Deshalb nahmen am Stadtrundgang in Paderborn unter dem Motto „Walk & Talk“ neben ihr auch Paderborns Bürgermeister Michael Dreier, der Landrat des Kreises Paderborn, Christoph Rüther, Professor Johannes Beverungen, Vorstand des Handelsverbandes OWL, Regine Tönsing, Hauptgeschäftsführerin Dehoga Ostwestfalen und weitere Innenstadtakteure teil. Aufgesucht wurden dabei Handelsunternehmen und Gastronomiebetriebe, um die Aktion öffentlichkeitswirksam bekannt zu machen und die Stärken und das Engagement der Branchen sowie die Notwendigkeit eines gesunden, stationären Handels für eine lebendige und attraktive Innenstadt hervorzuheben.

Die Corona-Pandemie setzte laut IHK in den vergangenen 15 Monaten dem stationären Handel und der Gastronomie in den Innenstädten stark zu. Trotz wieder steigender Inzidenzen sei die Hoffnung auf eine Rückkehr zur Normalität durch die 3G-Regelung und die Fokussierung auf andere Kennzahlen groß.

IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl Radtke (links) und IHK-Geschäftsführer Jürgen Behlke im Gespräch mit Nataly Kirwald. Foto: IHK

Der stationäre Handel und die Gastronomie hofften, dass ein weiterer Lockdown ausbleibe. Neben der reinen Versorgungsfunktion der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen trügen die Unternehmen auch mit ihrem vielseitigen gesellschaftlichen Engagement zu lebenswerten Städten und Kommunen bei. Hierzu zählten unter anderem die finanzielle Unterstützung bei Veranstaltungen und Festen oder das Sponsoring von Vereinen und Initiativen. Pigerl-Radtke: „Die Unternehmen schaffen zudem Arbeits- und Ausbildungsplätze und leisten ihren Beitrag für eine lebenswerte City.“ Klar sei, dass auch Oberzentren wie Paderborn für die gewerbliche Wirtschaft, den Handel, aber auch das Gastgewerbe und die Dienstleister als Ort des Austauschs und des öffentlichen Lebens gestärkt werden müssten.

Die Aktion sei nicht gegen den Onlinehandel gerichtet, sondern für den stationären Handel. Die IHK stelle den teilnehmenden Händlern, Gastronomen und Dienstleistern dafür kostenlose Werbemittel in Form eines Starterpakets zur Verfügung. Dazu gehören Plakate, Aufkleber, Mitarbeiter-Pins und Fruchtgummis. Wer sich in Paderborn noch an der Aktion „Heimat shoppen“ beteiligen möchte, kann sich an die IHK unter der Telefonnummer 05251/1559-12 (Dr. Claudia Auinger) und per E-Mail unter c.auinger@ostwestfalen.ihk.de wenden.

Zitate vom Stadtrundgang der IHK

Ferdinand Klingenthal, Modehaus Klingenthal: „Eine gut funktionierende Innenstadt könnte man mit dem Begriff „One-Stop-Erledigung“ beschreiben. Man kann in der Stadt beispielsweise zum Arzt, zum Versicherungsmakler oder zur Kirche gehen, Freunde treffen, den Rechtsanwalt aufsuchen oder sich gastronomisch verwöhnen lassen. Ein unglaublich breites Spektrum, was mit einer Anfahrt erledigt werden kann.“

Nataly Kirwald, Kirwald Natürlich Wohnen: „Die enge Nähe zu unseren Kunden ist für uns etwas ganz Besonderes. Dadurch, dass wir uns gegenseitig vertrauen, entsteht eine Basis für unsere hohe Beratungskompetenz. Das führt dazu, dass der Kunde, im Gegensatz zu vielen Onlinegeschäften, kaum Fehlkäufe tätigt. “

Bürgermeister Michael Dreier: „Die Initiative Heimat shoppen der IHK verdeutlicht, dass wir alles daransetzen müssen, den Handel, die Gastronomie und die Hotellerie vor Ort bestmöglich zu unterstützen. Die Stadt Paderborn setzt dabei vor allem auf den Austausch aller beteiligten Partner, sowie auf umfangreiche Investitionen, die dafür sorgen sollen, dass die Paderborner Innenstadt weiter verjüngt und modernisiert wird.“

Mario Voss, KÖ13: „Durch die Pandemie haben wir eine lange Durststrecke hinter uns bringen müssen und freuen uns daher jetzt riesig, dass die Innenstadt gut belebt ist und die Menschen wieder unsere Gäste sein können. Wir haben direkt nach der Öffnung den riesigen Nachholbedarf der Kunden bewältigt und befinden uns jetzt wieder in einem normalen Fahrwasser. Viele Gastronomen und Händler engagieren sich in der Werbegemeinschaft. Dennoch brauchen wir einen noch stärkeren Schulterschluss auch mit der Verwaltung, um unsere Innenstadt noch attraktiver zu machen.“

Henrike von Besser, Made here: „Mein Geschäft in der Marienstraße ist die Basis und der Schauplatz für mein nachhaltiges Konzept. Es ist zum einen ein Handelsgeschäft mit Kleidungsstücken, aber zum anderen auch eine Werkstatt, in der ich aus alten Kleidungsstücken für den Kunden etwas Neues zaubern kann. Mein Onlinehandel sorgt für den nötigen Durchsatz und sichert so die hohe Vielfalt meines Angebotes. Jeder Bereich in meinem Geschäftsmodell profitiert von den jeweils anderen Bereichen – Werkstatt, Ladenlokal, Online.“