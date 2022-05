Schulterschluss im Hinterland

Bielefeld

Auch wenn die Start-up-Welt vor allem auf Digital setzt, bleibt der Austausch von Angesicht zu Angesicht für sie von größter Bedeutung. Kontakte knüpfen, Ideen entwickeln und Innovationen den Weg bereiten soll auch wieder die vierte Auflage der Start-up-Konferenz „Hinterland of Things“ am 1. Juni in Bielefeld möglich machen. Sie ist mit 1500 Gründern, Investoren und Vertretern etablierter Firmen das große Netzwerk-Event abseits der Metropolen. Die von der gemeinnützigen Bielefelder Gründerschmiede „Founders Foundation“ organisierte Veranstaltung lockt inzwischen Gäste aus ganz Europa.

Von Oliver Horst