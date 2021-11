Schulweg am Gardeweg ist jetzt breiter

Der Schulweg am Gardeweg in Altenbeken hat sich weiter verbessert. Der Bauhof hat den Gehweg verbreitert und den Bordstein abgesenkt.

Die Schulwegsituation am Gardeweg in Altenbeken hat sich weiter verbessert. Nachdem die Gemeinde – wie berichtet – die Parkbuchten von 7 bis 14 Uhr gesperrt hatte, damit die Kinder diese Fläche für den Gang zur Schule nutzen können und sich nicht mit Autos und Bussen die schmale Spielstraße teilen müssen, ist jetzt der Zugang zum improvisierten Fußweg vereinfacht worden. Der Bauhof hat den Gehweg verbreitert und neu gepflastert. Außerdem wurde der Bordstein an der Parkbucht abgesenkt. Damit können die Kinder auch mit ihren Rollern einfacher auf die Fläche der Parkbuchten kommen.