Schulweg soll sicherer werden

Rat Altenbeken beschließt Sperrung der Parkplätze am Gardeweg und Bremskissen – 98 Prozent fahren zu schnell

Altenbeken

Der Schulweg am Gardeweg in Altenbeken soll sicherer werden. Deswegen gilt demnächst in den Parkbuchten von 7 bis 14 Uhr absolutes Halteverbot, damit Kinder nicht mehr die Fahrbahn nutzen müssen. Das freut viele Eltern.

Von Sonja Möller