Schulz folgt auf Böker

Schulz übernimmt das Amt von Alfons Böker, der den Verein acht Jahre lang geführt hat. „Alfons Böker hat sich in seiner Amtszeit im besonderen Maße um den Ausbau und die Erweiterung der Betreuung gekümmert, die bis zum Jahr 2020 vom Förderverein als Träger der Betreuungsmaßnahmen geführt wurde“, sagt Schulleiterin Birgit Riepe-Dewender.

Seit dem Sommer 2020 führt Projekt Begegnung die Betreuung am Hauptstandort sowie am Teilstandort in Dalhausen. So könne sich nun jeder Förderverein um die Belange seines Standortes kümmern und ortsbezogen die Schule fördern.

Verein spielt unverzichtbare Rolle für die Schule

Vor den Neuwahlen wurde der bisherige Vorstand nach Kassenbericht und Tätigkeitsbericht einstimmig entlastet. Es wurde wieder einmal deutlich, welche wichtige, ja unverzichtbare Rolle der Förderverein für die Schule spielt: So engagiert er sich bei der Einschulungsfeier. Er unterstützt aber auch laufende Projekte des Schullebens, wie zum Beispiel das Mut-tut-gut-Training, das Theaterpräventionsprojekt „Mein Körper gehört mir“ oder aber auch schulübergreifende kostenpflichtige Wettbewerbe aus den Bereichen Sachunterricht oder Mathematik – alles wichtige Elemente des Schullebens, die ohne Engagement des Vereins nie realisierbar wären. Für „die großartige Unterstützung der Schule durch den Förderverein“ sprach Schulleiterin Birgit Riepe-Dewender einen herzlichen Dank aus.

Hochmotiviert an die neue Aufgabe

Mit den Neuwahlen übergebe Alfons Böker die Belange des Fördervereins in die Hände von Dr. Christian Schulz und Andreas Siewers als Stellvertreter, „beide engagierte Väter, deren Kinder im ersten Schuljahr sind“. Sie gehen hochmotiviert an ihre neue Aufgabe heran, um die wichtige Arbeit des Fördervereins fortzusetzen. Die Schulleiterin freut sich, dass nun die Arbeit des Fördervereins mit dem neuen Vorstand zum Wohle der Schülerinnen und Schüler weitergeführt werden kann und bedankte sich auch hier bei den Neugewählten für die Bereitschaft, sich für das Wohl der Schulgemeinde weiter einzusetzen.

Der neue Vorstand: Vorsitzender Dr. Christian Schulz, Stellvertretender Vorsitzender Andreas Siewers, Schriftführerin Anja Peter und Kassierer Holger Kreiter.

Eine Grundschule, zwei Fördervereine

Obwohl der Grundschulverbund der Stadt Beverungen eine Grundschule ist, wird er von zwei Fördervereinen unterstützt. Jeder Standort hat seinen eigenen Förderverein.