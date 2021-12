Schuss in den Rücken führt zum Tod

Bielefeld

Blumensträuße, rote Grabkerzen und Getränke für die letzte Reise: die türkische Gemeinde in Bielefeld trauert um den am späten Mittwochabend in Brackwede erschossenen Memo K. (31). Die Gedenkstätte vor der Teestube des Opfers an der Hauptstraße/Ecke Berliner Straße wächst stündlich an.

Von Jens Heinze