Am frühen Dienstagabend, 11. Januar, 17 bis 19 Uhr, informierten Zeugen die Polizei Gütersloh über eine Sachbeschädigung, die an einem Wohnhaus an der Schröttinghauser Straße nahe der Kreisgrenze zu Bielefeld verübt wurde.

Zeugen gesucht

Die Beamten stellten an der rückwärtigen Gebäudeseite des freistehenden Einfamilienhauses fest, dass sowohl an der Balkonverkleidung als auch an einem äußeren Scheibenelement eines Fensters Beschädigungen in Form eines Lochs verursacht wurden. Womit diese Sachbeschädigung begangen wurde, ist derzeit laut Polizei nicht bekannt und Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen. Ähnliche Taten gab es in jüngster Zeit in Borgholzhausen, Versmold und auch schon einmal in Werther.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer rund um den Tatzeitraum am Tatort oder im Bereich der Schröttinghauser Straße verdächtige Beobachtungen gemacht, melde sich bei der Polizei Gütersloh unter Telefon 05241 / 869-0.